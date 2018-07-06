Mağaradaki çocuklar için zamana karşı yarış

Tayland
'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaleti
nde 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardından içeride mahsur kalan çocukları kurtarma çalışmaları sürüyor. 12 çocuk ve futbol antrenörlerine mahsur kalmalarından 9 gün sonra ulaşıldı. Kurtarma ekipleri şimdi yarın beklenen şiddetli yağış öncesinde mağaradaki su seviyesini düşürmek için zamana karşı yarışıyor. Ekipler, sel sularını drenaj pompalarıyla tahliye ederek, mağaradaki su seviyesini grubun güvenle geçebileceği seviyede tutmaya çalışıyor. Drenaj çalışmalarını yürüten itfaiye yetkilisi, mahsur kalan grubun bulunduğu nokta ile mağara girişi arasındaki geçit ve galerilerin tavana kadar sel sularıyla kaplı olduğunu, dolayısıyla çocukların dalarak çıkarılmasının tek seçenek olarak görüldüğünü söyledi. TÜPLÜ DALIŞ EĞİTİMİ
Ekipler, mağara içindeki su seviyesi hala yüksek olduğundan çocukları belirli süre bulundukları yerde tutup, yüzme ve tüplü dalış eğitimi vererek mağaradan güvenli şekilde çıkabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamayı planlıyor. Ekipler, çocukların bedensel yeterliliklerine göre, dalışa tam olarak hazır hale geldiklerinde ayrı ayrı çıkarılmaya başlayacak. ŞİLİ'DEN DESTEK VAR
Öte yandan Şili'de 2010'da yaklaşık 10 hafta boyunca mahsur kaldıkları madenden sağ kurtulan 33 madenci, kurtarılmayı bekleyen çocuklara mesaj gönderdi. Madencilerden biri olan Super Mario lakaplı Mario Sepulveda
"Güçlü kalın çocuklar" mesajını paylaştı. DIŞ HABERLER