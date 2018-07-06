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“Muhammed bin ’a Knesset’te konuşma daveti”

Giriş Tarihi: 6.7.2018
“Muhammed bin Selman’a Knesset’te konuşma daveti”
'da yayın yapan PressTv televizyon kanalının internet sitesinden duyurduğu haberine göre Parlamentosu Knesset'in üylerinden Yossi Yona, Veliaht Prensi Muhammed bin 'a "Knesset'te konuşma yap" davetinde bulundu. Habere göre, "Arap yöneticilerin cesur kararlar almasının vakti gelmiştir" diyen Yona'nın, Muahmmed bin Selman'a 1979 yılında İsrail'e giderek parlamentoda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ı örnek gösterdi.
Söz konusu haberde Suudi Arabistan'ın, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte, ABD Başkanı 'ın 'yüzyılın anlaşması' olarak sunduğu İsrail-Filistin uzlaşı planına destek olabileceği kaydedildi.
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“Muhammed bin Selman’a Knesset’te konuşma daveti”
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