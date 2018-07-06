“Muhammed bin Selman’a Knesset’te konuşma daveti”

İran
'da yayın yapan PressTv televizyon kanalının internet sitesinden duyurduğu haberine göre İsrail
Parlamentosu Knesset'in üylerinden Yossi Yona, Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
'a "Knesset'te konuşma yap" davetinde bulundu. Habere göre, "Arap yöneticilerin cesur kararlar almasının vakti gelmiştir" diyen Yona'nın, Muahmmed bin Selman'a 1979 yılında İsrail'e giderek parlamentoda konuşma yapan Mısır
Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ı örnek gösterdi.
Söz konusu haberde Suudi Arabistan'ın, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte, ABD Başkanı Donald Trump
'ın 'yüzyılın anlaşması' olarak sunduğu İsrail-Filistin uzlaşı planına destek olabileceği kaydedildi.