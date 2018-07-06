Rusya, Ukrayna ve AB’den doğalgaz zirvesi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, doğalgaz konusunda yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi için Avrupa Birliği, Ukrayna ve Rusya arasında görüşme gerçekleştirileceğini söyledi. Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşecek olan toplantıyla ilgili bilgi veren Novak, "Daha önce Avrupa Birliği Enerji Bakan Yardımcısı Maros Shefovich, şahsıma ve bakanlığıma bir görüşme talebi iletti. Görüşme talebinin ana unsurları, gazın Ukrayna'dan Avrupa'ya transit akışı, sevkiyat hacmi, fiyatlamalar gibi konulardı. Bizde görüşmeyle ilgili talep üzerinde ortak fikir ile 17 Temmuz'da buluşma kararı aldık" dedi.

UKRAYNA VE SLOVAKYA'YA BAĞIMLILIK KALKIYOR

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim üzerine Rusya "Nord Stream 2" projesine başladı. Bu projeyle birlikte Rusya'nın gaz ihracatı için kullandığı Ukrayna ve Slovakya hattında sevkiyat minimuma inecek ve Ukrayna ve Slovakya'ya bağımlılık ortadan kalkmış olacak. Gerçekleşecek olan zirvede bu konularında ele alınacağı, bazı enerji konularında ortak kararlar alınabileceği öğrenildi.

