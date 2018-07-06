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su geçiş noktasını ele geçirmek üzere!

sunun ülkenin güneyinde sınırı boyunca ilerlemesini sürdürdüğü ve yakında, isyancıların elinde bulunan bir sınır geçiş noktasını ele geçireceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 14:22
Suriye ordusu geçiş noktasını ele geçirmek üzere!

Şam yönetimi ile ittifak içinde olan güçlere bağlı birliklerin li olmayan komutanın Reuters'e verdiği bilgiye göre Suriye birlikleri yol boyunca bir dizi köyü ele geçirdikten sonra sınıra dayanmış durumdalar. Komutan, "Kısa sürede (Nassib) sınır geçiş noktasına varırlar" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü de, Suriye askerlerinin Dera vilayetindeki sınırına 2105 yılından bu yana ilk kez dün ulaştıklarını bildirdi. Ordu, Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle sürdürdüğü kapsamlı operasyonlarla, Deraa vilayetinde isyancıların elinde kalan geniş bölgeleri ele geçirmiş bulunuyor.

Birleşmiş Milletler mülteciler örgütü Ürdün'den, operasyondan kaçan Suriyeli sivillere sınırlarını açmasını istedi. , bölgedeki çatışmalardan kaçan sivillerin sayısının 320 bini aştığını ve bunlardan 60 bin kadarının Ürdün sınırında, binlercesinin de Golan Tepeleri'ndeki İsrail sınırında yığıldıklarını açıkladı.

Gözlem Örgütü, isyancıların hakim oldukları köyleri ilerleyen hükümet birliklerine direnmeden teslim ettiklerini de belirtti. Bazı görgü tanıkları bugün Nassib noktasına ilerleyen zırhlı araçlar ve tankların üzerinde Rus bayrakları gördüklerini söylediler.

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Suriye ordusu geçiş noktasını ele geçirmek üzere!
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