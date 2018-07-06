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’de 750 bin kişinin hayatı tehlikede

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Suriye’de 750 bin kişinin hayatı tehlikede
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 'nin güneyinde rejiminin hava ve karadan yürüttüğü operasyonların en az 750 bin kişinin hayatını tehlikeye attığını bildirdi. Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyen Grandi, bu insanlardan 320 binden fazlasının Rusya tarafından desteklenen rejim güçlerinden kaçtığını ve geceleri açık arazi veya geçici barakalarda geçirdiğini duyurdu. Grandi, artık siyasi bir çözüme ulaşılması gerektiği çağrısını yaparak, "Ölümlerin önüne geçmek için tüm tarafları çabalarını ikiye çıkarmaya davet ediyorum. Bu insanların tahliye edilmesi, barınacak bir yer bulmaları ve insani yardıma kavuşmaları için gerekli izinler verilmeli" dedi.
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Suriye’de 750 bin kişinin hayatı tehlikede
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