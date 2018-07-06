Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump, New York’taki özgürlük heykelinde protesto edildi

, ’taki inde edildi

’nin sembolü olan, ’ta bulunan i'nin tepesine çıkan kadın cuyu polis, uzun uğraşlar sonrasında ikna ederek çıktığı yerden indirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 12:07
Trump, New York’taki özgürlük heykelinde protesto edildi

'nin sembolü olan, 'ta bulunan i'nin tepesine çıkan kadın cuyu polis, uzun uğraşlar sonrasında ikna ederek çıktığı yerden indirdi.

ABD'nin New York eyaletinde Manhattan'daki gökdelenler ve şehrin hemen önündeki özgürlük adasında yükselen, 93 metrelik Özgürlük Heykeli'ne tırmanarak 'ın göçmen politikalarını protesto eden bayan gösterici polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

New York Polisi yaptığı açıklamada, bir kadın protestocunun heykele tırmanarak çıktığı bölümden ikna edilerek indirildiğini duyurdu. Özgürlük Heykeli'nin çevresinde günün erken saatlerinde 7 protestocunun gözaltına alındığını ve kadın protestocunun öğleden sonra pankart asma eylemini gerçekleştiren grupla ilişkisi olup olmadığının araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarını eleştiren bir grup protestocu, heykele, göçmenlik polisi ICE'nin kapatılmasını isteyen bir pankart astı. Polis pankartı asan 7 protestocuyu tutukladı.

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı nedeniyle oldukça daha fazla yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Özgürlük Heykeli protesto eylemlerinin ardından kapatıldı, içeride bulunan ziyaretçilerin de dışarı çıkartılarak adadan botlarla tahliye edildiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, New York’taki özgürlük heykelinde protesto edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN