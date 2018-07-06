Trump, Venezüella’yı işgal etmeyi önermiş

Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkeleri arasında yer almasına rağmen uluslararası ambargolara maruz kalan ve ekonomik krizin pençesinde kıvranan Venezuela
hakkında ABD Başkanı Donald Trump
'ın, Beyaz Saray
'daki bir toplantıda "Venezüella'nın bölge için tehdit olduğunu ve bu ülkeyi işgal etmeyi" öne sürdüğü ortaya çıktı. Bu durumun basına yansıması üzerine Venezüella Devlet Başkanı Nicola Maduro ülkesinde askerlere seslenerek "Bir an bile gardınızı indirmeyin. Ana vatanımızı savunmak zorunda kalabiliriz" dedi.