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Trump, Venezüella’yı işgal etmeyi önermiş

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Trump, Venezüella’yı işgal etmeyi önermiş
Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkeleri arasında yer almasına rağmen uluslararası ambargolara maruz kalan ve ekonomik krizin pençesinde kıvranan hakkında ABD Başkanı 'ın, 'daki bir toplantıda "Venezüella'nın bölge için tehdit olduğunu ve bu ülkeyi işgal etmeyi" öne sürdüğü ortaya çıktı. Bu durumun basına yansıması üzerine Venezüella Devlet Başkanı Nicola Maduro ülkesinde askerlere seslenerek "Bir an bile gardınızı indirmeyin. Ana vatanımızı savunmak zorunda kalabiliriz" dedi.
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Trump, Venezüella’yı işgal etmeyi önermiş
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