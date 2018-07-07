Almanya'da dev silah operasyonu

Son yılların en büyük operasyonunda, Wuppertal şehrinde bin, Rhein-Erft bölgesinde 350, Unna'da 330 ve Köln şehrinde de 90 silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların çoğunun ruhsatsız olduğu belirtildi. Dortmund Polis Sözcüsü Gunnar Wortmann, kişilerin kimliklerinin alınarak, ele geçirilen silahların suça karışıp, karışmadığının araştırılacağını belirtti. Ele geçirilen silahların imha edileceği ifade edilirken, operasyonların düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Buna benzer operasyon en son 2009 yılında yapılmış ve yüzlerce silah ele geçirilmişti. Operasyonların eyalet genelinde devam edeceği ifade edildi.

ALMANYA'NIN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR PAZARDA SATILIYOR

Almanya'da, 6 Temmuz 2017'de silah yasasında yapılan değişiklikle, yasa dışı silah ve mühimmatı ceza almadan polise teslim etmek mümkündü. Ancak bu tarih Temmuz ayının sonunda sona erdi.