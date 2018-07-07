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'da, yasasında yapılan değişiklik sonrasında polis, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti genelinde geniş çaplı düzenledi. Yasa dışı silah bulundurulan yüzlerce iş yerine yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi. Buna benzer operasyon en son 2009 yılında yapılmış ve yüzlerce silah ele geçirilmişti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 16:42
Almanya'da dev silah operasyonu

Son yılların en büyük unda, Wuppertal şehrinde bin, Rhein-Erft bölgesinde 350, Unna'da 330 ve Köln şehrinde de 90 ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların çoğunun ruhsatsız olduğu belirtildi. Dortmund Polis Sözcüsü Gunnar Wortmann, kişilerin kimliklerinin alınarak, ele geçirilen silahların suça karışıp, karışmadığının araştırılacağını belirtti. Ele geçirilen silahların imha edileceği ifade edilirken, operasyonların düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

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OPERASYONLAR SÜRECEK

Buna benzer operasyon en son 2009 yılında yapılmış ve yüzlerce silah ele geçirilmişti. Operasyonların eyalet genelinde devam edeceği ifade edildi.

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'da, 6 Temmuz 2017'de silah yasasında yapılan değişiklikle, yasa dışı silah ve mühimmatı ceza almadan polise teslim etmek mümkündü. Ancak bu tarih Temmuz ayının sonunda sona erdi.

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Almanya'da dev silah operasyonu
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