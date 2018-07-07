Elon Musk‘tan mahsur kalan çocuklara yardım

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX
'in kurucusu, elektrikli araç üreticisi Tesla
'nın CEO'su Elon Musk
, Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar için devrede. Musk, 14 gündür bir mağarada kurtarılmayı bekleyen 12 çocuk ve antrenörleri için SpaceX mühendislerinin bugün Tayland'a gideceğini açıkladı. Musk, mağaraya hava pompası ve borular sokarak çocukların kurtarılabileceği fikrini öne sürdü. Bu arada kurtarma çalışmalarına katılan eski bir deniz komandosu hayatını kaybetti. Samarn Poonan adlı dalgıç, çocukların olası tahliye rotasına oksijen tankları yerleştirmek için gönüllü olmuştu.