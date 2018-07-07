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‘tan mahsur kalan çocuklara yardım

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Elon Musk‘tan mahsur kalan çocuklara yardım
Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi 'in kurucusu, elektrikli araç üreticisi 'nın CEO'su , Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar için devrede. Musk, 14 gündür bir mağarada kurtarılmayı bekleyen 12 çocuk ve antrenörleri için SpaceX mühendislerinin bugün Tayland'a gideceğini açıkladı. Musk, mağaraya hava pompası ve borular sokarak çocukların kurtarılabileceği fikrini öne sürdü. Bu arada kurtarma çalışmalarına katılan eski bir deniz komandosu hayatını kaybetti. Samarn Poonan adlı dalgıç, çocukların olası tahliye rotasına oksijen tankları yerleştirmek için gönüllü olmuştu.
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Elon Musk‘tan mahsur kalan çocuklara yardım
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