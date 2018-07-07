Gergedan avcıları aslanlara yem oldu

Güney Afrika
'daki Sibuya doğal koruma alanında kaçak gergedan
avlayanları aslanlar yedi. Üç avcıdan geriye kalanları koruclar buldu. Asya'dan gergedan boynuzuna talebin artması nedeniyle son yıllarda gergedanların kaçak avlanmasında büyük artış oldu. Çin, Vietnam ve bazı diğer Asya ülkelerinde, gergedan boynuzunun cinsel gücü artırdığına inanılıyor. Koruma alanının sahibi Nick Fox "Bir aslan sürüsünün bölgesine girmişler. Büyük bir sürü, çok fazla zamanları olmamış. Kaç kişi olduklarından emin değiliz. Geriye pek bir şey kalmamış" dedi.