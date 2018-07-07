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kripto para birimleri larını resmi olarak tanıdı

kripto para birimleri larını resmi olarak regüle edilen bankalar olarak tanıdığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 10:21
Güney Kore kripto para birimleri borsalarını resmi olarak tanıdı

finans yetkilileri, kripto para birimleri larını yerel otoritelerin de desteğiyle daha geniş bir kapasitede hizmet verebilmeleri adına "Kripto Para Birimleri Borsa ve Brokerliği" endüstrisi altında sınıflandırdı.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin uzun süredir çeşitli çalışmalar yürüten Güney Kore yetkilileri kripto para birimleri borsalarını regüle edilen finansal bir sektör olarak tanıdı.

Söz konusu yasa çerçevesinin, Müşterini Tanı (Know your Customer – KYC), Kara Para Aklamanın Engellenmesi (Anti-Money Laundering – AML) ve kullanıcı doğrulama politikaları doğrultusunda kısa vadede kripto para birimleri ticaret platformunda olumsuz bir etkiye sahip olabileceği belirtildi.

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Güney Kore kripto para birimleri borsalarını resmi olarak tanıdı
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