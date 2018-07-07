Maya gerçek proteze İstanbul’da kavuştu

Suriye'deki İdlib
mülteci kampında karton ve konserve kutularından yapılan protezleriyle yürüyen 8 yaşındaki Maya Merhi, İstanbul
'da gerçek protez bacaklara kavuştu. Babası Muhammed Merhi'nin kampta bulduğu malzemelerle yaptığı protez bacaklarla yürüyen Maya, Türk Kızılayı'nın yardımıyla İstanbul'a getirildi. İngiliz Reuters haber ajansına konuşan protez uzmanı Dr. Mehmet Zeki Çulcu'nun kendisi için yaptığı yeni protez bacakları dün takan Maya'nın üç ay içinde tam olarak yürüyebileceği belirtti. Baba Merhi, "Çok zor günlerden geçtik. Bir yerden diğerine kaçıp çadırlarda yaşadık. Maya, yürüyemiyordu. Onu yerden korumamız için kutulardan bacak yaptım" dedi.