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Maya gerçek proteze ’da kavuştu

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Maya gerçek proteze İstanbul’da kavuştu
Suriye'deki mülteci kampında karton ve konserve kutularından yapılan protezleriyle yürüyen 8 yaşındaki Maya Merhi, 'da gerçek protez bacaklara kavuştu. Babası Muhammed Merhi'nin kampta bulduğu malzemelerle yaptığı protez bacaklarla yürüyen Maya, Türk Kızılayı'nın yardımıyla İstanbul'a getirildi. İngiliz Reuters haber ajansına konuşan protez uzmanı Dr. Mehmet Zeki Çulcu'nun kendisi için yaptığı yeni protez bacakları dün takan Maya'nın üç ay içinde tam olarak yürüyebileceği belirtti. Baba Merhi, "Çok zor günlerden geçtik. Bir yerden diğerine kaçıp çadırlarda yaşadık. Maya, yürüyemiyordu. Onu yerden korumamız için kutulardan bacak yaptım" dedi.
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Maya gerçek proteze İstanbul’da kavuştu
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