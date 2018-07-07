Şimdi Menbiç’in içine girme zamanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını muhalefetin ve Avrupa'nın kabullendiğini söyledi. Avrupa'nın Türkiye'ye saygı duymayı öğrenmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'yi eşit ortak olarak görmeleri gerektiğine vurgu yaptı. YPG, SÜRGÜN ETTİ
Çavuşoğlu, ABD ile varılan Menbiç
anlaşması hakkında bugüne kadar 9 defa devriye gezildiğini hatırlatarak "Bu bölgelerde olan YPG
/PKK çekildi. Bu bölgelerden çekilmesi, YPG'nin Menbiç'ten çekildiği anlamına gelmez." dedi. Çavuşoğlu, halihazırda ortak devriye ve şehrin içine girme, bu süreçle şehrin tamamından terör örgütünün çekilme zamanı olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK bölgeden çekildikten sonra yönetim için kriterin Menbiç operasyonu öncesi o bölgenin nüfus yapısı olacağını belirtti. YPG'nin Suriyeli Kürtlere
zulmettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "400 bin Suriyeli Kürt neden geri dönemiyor? YPG bunları sürgüne gönderdi. Malını elinden aldı. Diğer alternatif siyasi partileri de kapattı" dedi. DÖNÜŞLER BAŞLADI
Çavuşoğlu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerine ilişkin planlama olup olmadığına dair soruya, "Özellikle Fırat Kalkanı'ndan sonra ciddi bir dönüş oldu, 190 bin civarında" yanıtını verdi. Afrin'e de insanların dönmeye başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Şu anda 40 binin üzerinde insan döndü" dedi. NATO'DA ÖNEMLİ GÖREV
11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi hakkında Çavuşoğlu, "Makedonya, Bosna Hersek
ve Gürcistan'ın NATO'ya dahil edilmesi konusunda Türkiye'nin tam desteği var. NATO'nun Irak güvenlik güçlerinin eğitimiyle ilgili bir programı var. Türkiye burada önemli bir rol oynayacak" dedi. Çavuşoğlu, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD Başkanı Donald Trump
'ın görüşme konusunda teyitleştiklerini belirtti. FETÖ'DE OYALAMA DÖNEMİ BİTTİ
Dışışlerı
Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile kurulan ortak çalışma grubunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) meselesinin de ele alınacağını kaydederek "Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli. Artık Menbiç'te olduğu gibi bu konularda da oyalama devri bitecek. Bizim derdimiz budur " dedi.