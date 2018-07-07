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Şimdi ’in içine girme zamanı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ve Irak’taki operasyonlardan ABD ile Avrupa ilişkilerine dair gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, ’te sıranın kentin içine girmek olduğunu söyledi

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Şimdi Menbiç’in içine girme zamanı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını muhalefetin ve Avrupa'nın kabullendiğini söyledi. Avrupa'nın Türkiye'ye saygı duymayı öğrenmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'yi eşit ortak olarak görmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

YPG, SÜRGÜN ETTİ
Çavuşoğlu, ABD ile varılan anlaşması hakkında bugüne kadar 9 defa devriye gezildiğini hatırlatarak "Bu bölgelerde olan /PKK çekildi. Bu bölgelerden çekilmesi, YPG'nin Menbiç'ten çekildiği anlamına gelmez." dedi. Çavuşoğlu, halihazırda ortak devriye ve şehrin içine girme, bu süreçle şehrin tamamından terör örgütünün çekilme zamanı olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK bölgeden çekildikten sonra yönetim için kriterin Menbiç operasyonu öncesi o bölgenin nüfus yapısı olacağını belirtti. YPG'nin zulmettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "400 bin Suriyeli Kürt neden geri dönemiyor? YPG bunları sürgüne gönderdi. Malını elinden aldı. Diğer alternatif siyasi partileri de kapattı" dedi.

DÖNÜŞLER BAŞLADI
Çavuşoğlu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerine ilişkin planlama olup olmadığına dair soruya, "Özellikle Fırat Kalkanı'ndan sonra ciddi bir dönüş oldu, 190 bin civarında" yanıtını verdi. Afrin'e de insanların dönmeye başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Şu anda 40 binin üzerinde insan döndü" dedi.

NATO'DA ÖNEMLİ GÖREV
11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi hakkında Çavuşoğlu, "Makedonya, ve Gürcistan'ın NATO'ya dahil edilmesi konusunda Türkiye'nin tam desteği var. NATO'nun Irak güvenlik güçlerinin eğitimiyle ilgili bir programı var. Türkiye burada önemli bir rol oynayacak" dedi. Çavuşoğlu, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı 'ın görüşme konusunda teyitleştiklerini belirtti.

FETÖ'DE OYALAMA DÖNEMİ BİTTİ
Dışışlerı Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile kurulan ortak çalışma grubunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) meselesinin de ele alınacağını kaydederek "Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli. Artık Menbiç'te olduğu gibi bu konularda da oyalama devri bitecek. Bizim derdimiz budur " dedi.
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Şimdi Menbiç’in içine girme zamanı
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