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18 aydır kayıp kadın ‘Rüya’ ile bulundu

’da 18 ay önce denize düşüp kaybolan kadından ümit kesilmişti. Ancak amcasının rüyalarına girip kaybolduğu yeri söyleyen kadın, üstünde 18 ay önceki kıyafetleriyle bulundu

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Giriş Tarihi: 8.7.2018
18 aydır kayıp kadın ‘Rüya’ ile bulundu
'da Nining Sunarsih adlı kadın 18 ay önce ülkenin batısındaki Sukabumi'de tatil yaparken dev dalgalara kapılarak kayboldu. 52 yaşındaki kadını arama çalışmaları birkaç gün devam ettikten sonra denizde bir ceset bulundu. Ancak yapılan DNA testlerinin ardından cesedin Sunarsih'e ait olmadığı tespit edildi ve arama çalışmaları da durduruldu. Olayın üzerinden 18 ay geçtikten sonra Sunarshih'in amcası, yeğenini bölgesinde araması gerektiğine dair rüyalar görmeye başladı. Amca, aynı rüyayı defalarca görünce aile Sunarsih'i aramaya başladı. Aile üyeleri 18 ay önce kaybolan Sunarsih'i 30 Haziran gecesi Pualabuhanratu'ya yakın bir sahilde kuma bulanmış, bilinci kapalı fakat canlı ve kaybolduğu gün giydiği kıyafetler üzerindeyken bulunca şoka uğradı. Kadın hastaneye kaldırılırken gizemli olay önce Endonezya'nın sonra tüm dünya basınının ilgisini çekti. Doktorlar Sunarsih'in tamamen iyileşmesinin mümkün olduğunu söylerken aile üyeleri, mucizevi olay hakkında yorum yapmaktan çekindiklerini sadece ona sağ kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
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18 aydır kayıp kadın ‘Rüya’ ile bulundu
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