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Bakan 'ndan 'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenler için Japonya'ya başsağlığı diledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 16:14
Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenler için Japonya'ya başsağlığı diledi.

TAZİYE MESAJINI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE PAYLAŞTI

Çavuşoğlu, Japonya'daki sel ve toprak kaymalarındaki kayıplara ilişkin taziye mesajını Türkçe ve İngilizce olarak Twitter'da paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Japonya'nın Hiroşima bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Japonya hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Ülkenin batısında evlerin yıkılmasına ve araçların sele kapılmasına neden olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 60'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Japonya'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya taziye mesajı
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