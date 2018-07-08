Çocukları çıkarmak için 100 baca açılacak

Tayland'da
bir mağara
da mahsur kalan çocuk futbol takımını çıkarma girişimleri devam ediyor. Takımı mağaradan çıkarmak için çocuklara dalış eğitimi verilmesine karar verilmişti. Ancak mağaranın zorlu yapısı ve yardım ekibinden bir dalgıcın hayatını kaybetmesi nedeniyle bu plandan vazgeçildi. Mağaraya 400 metre derinliğinde 100 baca açılması ve çocukların bu bacalar vasıtasıyla yüzeye çıkarılması düşünülüyor. Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da girişi yağmur nedeniyle kapanan mağarada mahsur kalmıştı.