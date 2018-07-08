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Dünya atmosferde en çok bulunan gaz hangisidir?

ATV'nin sevilen yarışması Kim Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. "Dünya atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Dünya atmosferinde azot oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 8.7.2018 10:45
Dünya atmosferde en çok bulunan gaz hangisidir?

Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? sorusu ile ilgili detaylar haberimizde. programında sorulan "Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir?" sorusunun ardından vatandaşlar büyük bir merakla bu sorunun cevabını arıyor. Peki Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? İşte detaylar...

Atmosferdeki gaz oranları, Atmosfer dünyayı çevreleyen, çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan, dünyayı uzaydan gelen zararlı ışınımlardan ve güneş rüzgarlarından koruyan tabakadır. Atmosfer tabakası farklı yüksekliklerde farklı bileşenlerden oluşmaktadır. Atmosferin yeryüzüne yakın alt tabakalarındaki hafif gazların miktarı üst tabakalara oranla daha az bulunur fakat alt tabakalarda bulunan gazlara ilave olarak, su buharı, bazı tozlar, yanardağlardan çıkan volkanik gazlar, fabrikalardan ve otomobillerden çıkan çeşitli gazlar ve duman gibi çeşitli gazlar bulunur. Atmosferde bulunan su buharı mevsimlere ve bölgelere göre değişiklikler gösterse de atmosferin önemli kısımını oluşturur. Atmosferin yapısı sabit ve değişken gazlar olmak üzere iki kısımdan oluşur. Azot ve oksijen atmosferdeki gazların neredeyse tamamını oluşturur.

Atmosferde bulunan sabit gazların oranları

Nitrojen (N2): % 78.08
Oksijen (O2): % 20.95
Argon (Ar): % 0.93
Neon (Ne): % 0.0018
Helyum (He): % 0.0005
(H2): % 0.00006
Xenon (Xe): % 0.000009

Atmosferde bulunan değişken gaz oranları

Su buharı (H2O): %0-4
Karbondioksit (CO2): %0.037
Metan (CH4): %0.00017
(N2O): %0.00003
Ozon (O3): %0.000004
Partiküller: %0.000001
Kloroflorokarbon (CFCs): %0.00000002

Atmosferde eser miktarda bulunan gazlar

Ksenon (Xe): %0,09
Amonyak (NH3): %0,02
Kükürt dioksit (SO2): %0,02
Hidrojen sülfür (H2S): %0,002
Formaldehit (CH2O): %0,01
Azot dioksit (NO2): %0,003
Nitrik oksit (NO): %0,003
Hidroklorik asit (HCl): %0,002
Nitrik asit (HNO3): eser miktarda
Hidrojen peroksit (H2O2): eser miktarda
Halokarbonlar (CxHxClxFxBrxIx): eser miktarda
Sülfürik asit (H2SO4): eser Mikarda
Karbonil sülfür (COS): 0,001 mikro gramdan az

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Dünya atmosferde en çok bulunan gaz hangisidir?
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