Dünya atmosferde en çok bulunan gaz hangisidir?

Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? sorusu ile ilgili detaylar haberimizde. Milyoner programında sorulan "Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir?" sorusunun ardından vatandaşlar büyük bir merakla bu sorunun cevabını arıyor. Peki Dünya atmosferinde azot, oksijen ve su buharı dışında en çok bulunan gaz hangisidir? İşte detaylar...

Atmosferdeki gaz oranları, Atmosfer dünyayı çevreleyen, çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan, dünyayı uzaydan gelen zararlı ışınımlardan ve güneş rüzgarlarından koruyan tabakadır. Atmosfer tabakası farklı yüksekliklerde farklı bileşenlerden oluşmaktadır. Atmosferin yeryüzüne yakın alt tabakalarındaki hafif gazların miktarı üst tabakalara oranla daha az bulunur fakat alt tabakalarda bulunan gazlara ilave olarak, su buharı, bazı tozlar, yanardağlardan çıkan volkanik gazlar, fabrikalardan ve otomobillerden çıkan çeşitli gazlar ve duman gibi çeşitli gazlar bulunur. Atmosferde bulunan su buharı mevsimlere ve bölgelere göre değişiklikler gösterse de atmosferin önemli kısımını oluşturur. Atmosferin yapısı sabit ve değişken gazlar olmak üzere iki kısımdan oluşur. Azot ve oksijen atmosferdeki gazların neredeyse tamamını oluşturur.

Atmosferde bulunan sabit gazların oranları

Nitrojen (N2): % 78.08

Oksijen (O2): % 20.95

Argon (Ar): % 0.93

Neon (Ne): % 0.0018

Helyum (He): % 0.0005

Hidrojen (H2): % 0.00006

Xenon (Xe): % 0.000009

Atmosferde bulunan değişken gaz oranları

Su buharı (H2O): %0-4

Karbondioksit (CO2): %0.037

Metan (CH4): %0.00017

Nitrik Oksit (N2O): %0.00003

Ozon (O3): %0.000004

Partiküller: %0.000001

Kloroflorokarbon (CFCs): %0.00000002

Atmosferde eser miktarda bulunan gazlar

Ksenon (Xe): %0,09

Amonyak (NH3): %0,02

Kükürt dioksit (SO2): %0,02

Hidrojen sülfür (H2S): %0,002

Formaldehit (CH2O): %0,01

Azot dioksit (NO2): %0,003

Nitrik oksit (NO): %0,003

Hidroklorik asit (HCl): %0,002

Nitrik asit (HNO3): eser miktarda

Hidrojen peroksit (H2O2): eser miktarda

Halokarbonlar (CxHxClxFxBrxIx): eser miktarda

Sülfürik asit (H2SO4): eser Mikarda

Karbonil sülfür (COS): 0,001 mikro gramdan az