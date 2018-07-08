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'dan Nusret'e ilginç teklif!

’da sosyal içerikler yayınlayan ünlü bir web sitesinin yazarı , et tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazanan ’ye ilginç bir teklifte bulundu. Arot, Nusret’e Fransa’nın bir köyünde 1 hafta vejetaryen hayatı geçirmeyi teklif etti.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 17:26
Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif!

'da ünlü bir sosyal içerik platformu yazarı , 'ye ilginç bir teklifte bulundu. Fransız sitesinde Nusret'e teklifini yayınlayan yazar, önce Gökçe'nin kim olduğuna değindi, ardından kendisine teklifini sundu. "Etlere tokat atıp bıçak darbeleri ile hırpalamayı bırakma zamanı.

1 HAFTALIK VEJETARYEN TATİL

Salt Bea'ye teklifimiz var" diyen Arot, Nusret Gökçe'ye Fransa'nın kırsalında bulunan ve doğal yaşamı ile bilinen Lozere bölgesinde 1 haftalık vejetaryen tatili teklif etti. "Gerekirse kendisine havuzlu bir ev de buluruz" diyen Arot, "Doğanın verdiklerini toplamaya gideriz, onlara şiddet uygulamayız, yan köyle kombu çayı mayasını değiş tokuş yaparız ve koyun peyniri yapmayı öğreniriz" ifadelerini kullandı.

Arot, Nusret'in hesabına teklifi ulaştırdığını aktarırken, şimdilik Nusret'ten bir cevap alamadığı öğrenildi.

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Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif!
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