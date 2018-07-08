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Her 7 den biri yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Her 7 göçmenden biri yaşamını yitirdi
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin () yayımladığı bir rapora göre 'i geçerek Avrupa'ya ulaşan sayısında düşüş yaşanırken, haziranda umut yolculuğuna çıkıp Akdeniz'de yaşamını yitirenlerin oranı ise arttı. Geçtiğimiz ay şiddet, ekonomik imkânsızlık ve baskılardan kaçarak Avrupa'ya ulaşmak için denize açılan her 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Bu oran geçtiğimiz yıl 38'de bir iken, bu yılın ilk altı ayında ise 19'da bire yükseldi. UNHCR'nin Roma'daki basın toplantısında, kurtarma faaliyeti yapan 'ların engellenmeye çalışılması herhangi bir ülkenin ismi anılmaksızın eleştirildi. İtalya'da 1 Haziran'da göreve başlayan 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümeti, özellikle Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmen karşıtı politikaları nedeniyle limanlar STK'ların gemilerine kapanmaya başlamıştı.
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Her 7 göçmenden biri yaşamını yitirdi
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