Irak ve Libya’da 5 Filipinli kaçırıldı

Flipinler Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Libya'da 2 ayrı olayda silahlı kişiler tarafından Cuma günü toplam 5 Filipinler vatandaşının kaçırıldığını açıkladı.

KAÇIRILA VATANDAŞLAR İÇİN YARDIM TALEBİNDE BULUNULDU

Flipinler Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Libya hükumetinden kaçırılan 5 vatandaşı için yardım talebinde bulundu. Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter S. Cayetano, Bağdat ve Trablusgarp büyükelçiliklerinin 5 Filipinler vatandaşının silahlı kişiler tarafından kaçırıldığına dair bakanlığa bilgi verdiğini belirterek, "Irak ve Libya'daki yetkililerle temas halindeyiz. Kayıp vatandaşlarımızın yerinin tespit edilmesi ve güvenliğini sağlamak için yardım talep etik" dedi.

IRAK'TA 2 FİLİPİNLER VATANDAŞI KAÇIRILDI.



Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, başkent Bağdat'ı Kerkük'e bağlayan anayol üzerindeki el-Azim bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından 2 Filipinler vatandaşının kaçırıldığını doğrulayarak olay hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Resul, Erbil'e gitmekte olan Filipinlilerin bulunduğu aracın bir arıza sonucu yolda durduğunu ve o sırada araçta bulunan kişiler arasından sadece iki kadın Filipinler vatandaşının kaçırıldığını söyledi.



Başkent Bağdat - Kerkük ve Diyala yolu üzerinde son haftalarda benzer kaçırma olayları yaşandı.

Libya'nın başkenti Trablusgarp'taki Filipinler Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Libya'da su projesinde görevli 3'ü Filipinli teknisyenin silahlı adamlar tarafından kaçırıldığı belirtildi.