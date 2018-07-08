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'da mağaradaki kurtarma u başladı

'da 12 çocuk ve antrenörlerinin mahsur kaldığı mağaradaki kurtarma u başladı. Operasyonda 30'u yabancı 5'i Taylandlı 5'i de ordu mensubu 40 dalgıç yer alıyor. Operasyon öncesinde medyanın bölgeden ayrılması istendi.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 09:42
Tayland'da mağaradaki kurtarma operasyonu başladı

Medyanın görüntü alması engellenmeden hemen önce mağaranın girişi brandalarla kapatıldı. Bölgeye onlarca dalgıçın giriş yaptığı ve kamyonlarla dalış tüpleri getirildiği gözlendi.

İLK ÇOCUĞUN ÇIKARILMASI SAATLER SÜRECEK

Sabahın erken saatlerde başlayan da ilk çocuğun mağaradan çıkarılmasının saatler süreceği belirtildi

Operasyonun hava koşullarına bağlı olarak 3-4 gün sürebileceği belirtiliyor.

lı yetkililer dün mağaradaki oksijenin azalması ve yeni yağış beklenmesi nedeniyle endişelendiklerini, bu yüzden kurtarma operasyonuna hız kazandırılması gerektiğini açıklamışlardı.

Tayland'da kaybolan çocuklar...

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Tayland'da mağaradaki kurtarma operasyonu başladı
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