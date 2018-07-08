Tayland'da mağaradaki kurtarma operasyonu başladı

Medyanın görüntü alması engellenmeden hemen önce mağaranın girişi brandalarla kapatıldı. Bölgeye onlarca dalgıçın giriş yaptığı ve kamyonlarla dalış tüpleri getirildiği gözlendi.
İLK ÇOCUĞUN ÇIKARILMASI SAATLER SÜRECEK
Sabahın erken saatlerde başlayan operasyonda ilk çocuğun mağaradan çıkarılmasının saatler süreceği belirtildi
Operasyonun hava koşullarına bağlı olarak 3-4 gün sürebileceği belirtiliyor.
Taylandlı yetkililer dün mağaradaki oksijenin azalması ve yeni yağış beklenmesi nedeniyle endişelendiklerini, bu yüzden kurtarma operasyonuna hız kazandırılması gerektiğini açıklamışlardı.