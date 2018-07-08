Viyana zirvesinden Tahran’a destek

ABD'nin
tek taraflı olarak ayrılmasıyla tehlikeye giren İran'la yapılan nükleer anlaşmanın geleceğini kurtarmak için önceki gün Viyana
'da yapılan üst düzey görüşmelerde, anlaşmaya bağlılığını sürdüren İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'nın dışişleri bakanları Tahran yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmeleri yöneten Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, tarafların ekonomik şartlar da dahil olmak üzere anlaşmayı kurtarmak adına görüşmeleri sürdürme kararı aldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in katıldığı toplantıda İran kendileri için hayati olduğunu belirttiği petrol ihracatının ve uluslararası bankacılık sistemine erişiminin engellenmemesi talebini yineledi. Öte yandan Irak Elektrik Bakanlığı, biriken borçlar sebebiyle İran'ın önceki gün Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurduğunu bildirdi.