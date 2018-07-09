Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > 3 ülkeden Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi

3 ülkeden 'ye güvenlik garantisi

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono , Japonya ve ’nin ’ye güvenlik konusunda garanti vermeye hazır olduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 14:48
3 ülkeden Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, , Japonya ve 'nin üst düzey diplomatları ile Başkent Tokyo'da yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada 3 ülkenin de Singapur zirvesinde ifade edildiği gibi, 'ye güvenliği konusunda garanti vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, dün Kuzey Koreli yetkililer ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapılan görüşmenin ardından, ABD'nin Kuzey Kore'yi tek taraflı olarak nükleersizleşmeye zorlaması sebebi ile ABD'nin tavrını 'Soyguncu' olarak adlandırmış ve başlatılan müzakereleri 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 ülkeden Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN