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'den çıkışı!

Temsilcisi Kay Bailey Hutchison 'nın ’yi NATO’dan koparmaya çalıştığını iddia etti. Hutchison: Türkiye'nin NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olduğunu bu nedenle Türkiye ile birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:00
ABD'den Türkiye çıkışı!

Temsilcisi Hutchison: " 'yi bizden koparmaya çalışıyor"

ABD NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın Türkiye'yi NATO'dan koparmaya çalıştığını iddia etti.
Amerika Birleşik Devletleri NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison ABD basınına yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeyi NATO'dan ayırmaya çalıştığını söyledi. Hutchison konuşmasında, "Rusya'nın Türkiye'yi NATO'dan koparmaya çalıştığını düşünüyorum. Onlar birçok müttefikimizi bizden almaya çalışıyor. Rusya, tarihin en güçlü ortaklığındaki istikrarı bozmak istiyor" ifadelerini kullandı.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ HAKKINDA SKANDAL YORUM

Rusya'nın çabalarının NATO ve Türkiye arasındaki güçlü bağı etkilemeyeceğini vurgulayan Hutchison, "Türkiye NATO'nun en güçlü üyelerinden biri, bizimle birlikte 'da çalışan önemli uluslardan biri, uzun yıllardır NATO üyesi. Onlarla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini almasını kesinlikle istemediklerini söyleyen temsilci, Türkiye ile bu konuda görüştüklerini belirterek, "Türkiye ile NATO'nun bu kadar güçlü bir ülkesi iken, ülkelerine Rusya'ya ait bir sistemi sokmamaları için her şekilde görüşüyoruz" diye konuştu.

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ABD'den Türkiye çıkışı!
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