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'den'den ABD'ye kınama!

, 'ndan ABD donanmasına ait 2 geminin geçişini kınadı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 10:32
Çin'den'den ABD'ye kınama!

'de iktidardaki Komünist Partinin yayın organı Global Times, ABD'nin, merkezli güdümlü füze destroyerleri USS Mustin ve USS Benfold'u 'ndan geçirerek iki ülke arasındaki "ticaret savaşı" nedeniyle yaşanan gerilimi arttırdığını yazdı.

"ABD'nin Tayvan Boğazı'nda Psikolojik Oyunu" başlıklı yazıda, Washington yönetiminin, Tayvan Boğazı'na yolladığı gemilerle siyasi mesajlar gönderdiği yorumu yapıldı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

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Çin'den'den ABD'ye kınama!
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