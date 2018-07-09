Humeyni’nin torununun çantası İran’da olay oldu

İran
'ın devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin torununun lüks çantası ülke gündemine oturdu. Humeyni'nin torunu Ali İşraki'nin ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı inceleyen İranlı gazeteciler, kızı Yasemin'in kolundaki çantanın 3 bin 799 dolar (17 bin 500 TL) değerinde olduğunu belirledi. Haber kısa sürede hızla yayılırken sosyal medyada aileye tepki yağdı. İşraki ailesinin fotoğrafı #IranRegimeChange (İran'da rejim değişikliği) başlığıyla defalarca paylaşıldı. Snapchat'ten çantanın fotoğrafını paylaşan Yasemin İşraki çantanın sahte olduğunu ima etti. Ailenin lüks merakı daha önce de ülke gündeminde yer almıştı.