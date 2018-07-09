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arasında diplomatik kriz!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Noviçok gazı ile zehirlenen 44 yaşındaki ’in hayatını kaybetmesi karşısında “üzgün” olduklarını ifade ederek, olayın ardından ’nın bulunduğuna ilişkin iddiaları “saçma” olarak nitelendirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 15:25
İngiltere Rusya arasında diplomatik kriz!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Noviçok gazı ile zehirlenen 44 yaşındaki 'in hayatını kaybetmesi karşısında "üzgün" olduklarını ifade ederek, olayın ardından 'nın bulunduğuna ilişkin iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi.

ZEHİRLENEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

'deki Amesbury kasabasında, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının da zehirlendiği bilinen Noviçok gazı ile zehirlendiği teşhisi ile hastaneye yatan 2 kişiden birinin öldüğü açıklanmıştı. Polis hayatını kaybedenin 44 yaşındaki bir kadın olduğunu ifade etmişti.

Ölüm haberinin ardından Kremlin tarafından açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 44 yaşındaki İngiliz Dawn Sturgess'in hayatını kaybettiğine ilişkin haberler karşısında "üzgün" olduklarını ve olayın arkasında Rusya'nın olduğuna ilişkin iddiaları ise "saçma" olarak nitelendirdi. Peskov, "Bu zehirli maddenin İngiltere topraklarında varlığını sürdürmesi karşısında endişemiz devam ediyor" dedi. Sturgess'in ölümüne ilişkin soruyu yanıtlayan Rus Sözcü, "Bunun sadece İngiliz değil Avrupalılar için de tehlikeli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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İngiltere Rusya arasında diplomatik kriz!
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