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'de deprem: Bakan ve yardımcıları gece yarısı istifa etti!

'de ayrıldıktan sonra -AB ilişkilerine yönelik hükümetin planını beğenmeyen Bakanı David Davis ve iki yardımcısı görevlerini istifa etti. İstifaların, planı 'ndan geçirmek isteyen Başbakan 'e büyük bir darbe vurduğu görüşü hakim...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:23
İngiltere'de deprem: Bakan ve yardımcıları gece yarısı istifa etti!

'ta Bakanı David Davis, hükümetinin 'den ayrılma sürecinde izlemeyi planladıkları politikalara katılmadıkları için istifa etti.

Davis, Başbakan Theresa May'in politikalarının AB'den ayrılma müzakerelerini baltaladığını hissettiğini ve parlamentonun Brexit sonrası gücünü doğru anlamda yeniden kazanamayacağını düşündüğünü söyledi.

Davis, May'in ofisine gönderdiği dilekçede, "Politikanın genel yönelimi, bizi zayıf müzakere pozisyonunun en iyisinden ayıracak ve büyük ihtimalle bu kaçınılmaz olacak" dedi ve ekledi:

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"Benim görüşüme göre, önerilen politikaların kaçınılmaz sonucu, gerçek olmaktan çok, parlamentonun hayal gücünü kontrol altına almak olacak."

Cuma günü yapılan kabine toplantısında 'nin Brexit sonrası dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerine yönelik ortak bir planda uzlaşıldığı açıklanmıştı ancak 'sert Brexit' yanlıları plana karşı çıkıyordu.

Plan İngiltere ile AB arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını da öngörüyordu.

David Davis, Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumunun ardından bakanlık görevine getirilmişti. Davis'in yardımcılıklarını yapan Steve Baker ve Suella Braverman da istifalarını verdi.

Davis'in istifasıyla birlikte büyük darbe alan Başbakan Theresa May, bugün 'na kabinede kabul edilen planı sunacak.

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İngiltere'de deprem: Bakan ve yardımcıları gece yarısı istifa etti!
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