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’ta elle sayım bugün

Giriş Tarihi: 9.7.2018
'TA 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde hile ve şaibe karıştığı iddiasıyla oyların yeniden elle sayılması kararı kapsamında 6 ildeki oy sandıklarının başkent Bağdat'a getirildiği ve sayım işlemine bugün başlanacağı bildirildi. Irak'taki genel seçimler sonrası oyların yeniden sayılmasının en çok istendiği kent olan 'te, geçen hafta başlayan elle sayım işlemi 3 gün sürdükten sonra herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin durdurulmuştu. Iraklı Türkmenler ise Kerkük'te bir protesto gösterisi düzenleyerek "Tüm sandıkların elle sayılmasını istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.
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Irak’ta elle sayım bugün
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