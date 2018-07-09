İsrail: Suriye ordusu Golan Tepeleri'ne girerse sert yanıt veririz

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye ordusunun Golan Tepeleri'ne yönelik herhangi bir girme girişimine 'sert yanıt' vereceklerini söyledi.

İsrail, Suriye'nin güneyindeki silahlı muhaliflere karşı ilerleyen Suriye ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından izlenen ateşkes kapsamında silahtan arındırılmış Golan Tepeleri'ne güçlerini konuşlandırması halinde,'sert yanıt verme' tehdidinde bulundu.

"ANLAŞMANIN HER MADDSİNE UYULMASINDA ISRARCI OLACAĞIZ"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman İsrail parlamentosundaki konuşmasında " Biz 1974'teki muharebeyi kesme anlaşmasına uymayı sürdüreceğiz ve anlaşmanın her maddesine harfiyen uyulmasında ısrarcı olacağız. Herhangi bir ihlal İsrail devletinin sert yanıtı ile karşılanacak" dedi.

Sözü edilen BM gözetimindeki ateşkes anlaşması iki ülkeyi ayıran (İsrail-Suriye) sınır çizgisi üzerinde herhangi bir askeri konuşlanmayı yasaklıyor.

1974'te İsrail ve Suriye arasında imzalanan anlaşma 1973 Arap-İsrail savaşını resmen sonlandırmıştı. Ancak İsrail anlaşmanın ihlal edildiği gerekçesiyle Suriye topraklarındaki herhangi bir askeri hedefi vurmaya hakkı olduğunu iddia ediyor.