Kurtarma operasyonunda kritik gün bugün… Tayland’da son dakika gelişmesi!

Tayland'daki Chiang Rai'deki bir mağarada mahsur kalan bir grup öğrenci ve futbol antrenörlerini kurtarma operasyonu dün sabah başlamıştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte mağarada mahsur kalan çocuklar 2 haftayı aşkın bir süredir mağarada kurtarılmayı bekliyordu.

18 DALGICIN KATILDIĞI KURTARMA OPERASYONU YAPILDI

Dün 13'ü yabancı 5'i Tayland donanmasına mensup 18 dalgıcın dahil olduğu kurtarma operasyonu sonrasında 4 çocuğun kurtarıldığı bildirilmişti. Kurtarılan ilk çocuğun 14 yaşındaki Mongkol Boonpiam olduğu ifade edilirken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

TAYLAND'DA VE DÜNYA GENELİNDE İYİ HABER KUTLANDI!

Zorlu operasyonda her bir çocuğa iki dalgıcın yardım ettiği ifade edilirken yetkililer sağlık durumu kötü olan çocukların ilk olarak çıkarılacağını aktarmış ve ilk olarak Boonpiam'ı çıkarmıştı. Yerel basında yer alan haberlerde arama-kurtarma çalışmalarının havanın kararması dolayısıyla bugüne kaldığı ifade edildi. Yetkililer daha önce her bir çocuğun kurtarılmasının yaklaşık 11 saat süreceğini açıklamış fakat ilk 4 çocuğun kurtarılmasıyla birlikte hem Tayland'da hem de dünya genelinde iyi haber kutlanmıştı.

Tayland'dan iyi haber... Mağaradaki çocuklardan 4'ü kurtarıldı

DENİZALTI İÇİN SONA GELİNDİ

Öte yandan SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın önceki gün gündeme getirdiği, "Çocuk boyutunda denizaltı" projesi için sona gelindi. Musk çocukların kurtarılması için ufak boyutlarda ve hafif bir denizaltı geliştirmek için yerel makamlarla temasta olduğunu açıklarken, bu sayede çocukların sağ salim karaya çıkarılabileceğini söylemişti. Elon Musk'ın Tayland'a çok sayıda mühendis götürdüğü açıklanırken, denizaltının ilk prototipinin denenmeye başlandığı da ortaya çıktı.

Elon Musk, denizaltının videolarını paylaştı.

Denizaltının deneme çalışmasının Los Angeles'taki bir yüzme havuzunda gerçekleştiği aktarıldı.