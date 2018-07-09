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‘Muhaliflerin çoğu rejime katıldı’

Giriş Tarihi: 9.7.2018
‘Muhaliflerin çoğu rejime katıldı’
'nın 'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, Dera bölgesinde faaliyet gösteren muhaliflerin direnişlerini sonlandırarak hükümet ordusu tarafına geçtiğini belirtti. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Tsigankov, Dera bölgesindeki muhalif komutanlarının büyük bir kısmının, silahlı direnişi sonlandırma ve Suriye hükümeti tarafına geçme kararı aldığını belirterek, "Varılan anlaşmaya uygun olarak yasadışı silahlı oluşumlar, 2 tank ve 1 zırhlı piyade aracı dahil çok sayıda silah ve mühimmat teslim etti" diye ekledi. Muhaliflerin güney operasyon odası sözcülerinden Hüseyin Ebu Şeyma, önceki gün yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus polisi sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek" demişti.
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‘Muhaliflerin çoğu rejime katıldı’
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