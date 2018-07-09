ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde aşırı sıcakların neden olduğu orman yangınları yayılarak devam ediyor. Bir kişinin ölümüne neden olan ve çok sayıda evi kullanılmaz hale getiren yangınlar nedeniyle bölgede OHAL
ilan edildi. Bazı bölgelerde güvenlik nedeniyle elektriğin kesildiğini belirten yetkililer, tahliyelerin devam ettiğini kaydetti. Çok sayıda itfaiye ekibinin ve gönüllünün katılımıyla devam eden söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.