Sadr, hükümet kurma çalışmalarında ABD ile görüşmelerin kesilmesini istedi

Irak'ta seçim birincisi ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkedeki siyasi gruplardan, hükümet kurma çalışmalarında ABD ve komşu ülkelerle görüşmemelerini kesmelerini istedi.

SİYASİ GRUPLARIN ABD İLE GÖRÜŞMELERİNİN KESİLMESİNİ İSTEDİ

Sadr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi grupların, hükümet koalisyonları ve sonrası için ABD ve komşu ülkelerle görüşmeleri kesmesi gerekiyor. Bunlar, biz Iraklıların iç meseleleridir başkalarının değil." ifadesini kullandı.

Seçim yarışını kazanan tüm siyasi grupların mezhepsel ve hizipçilik esasına dayanan koalisyon çalışmalarını sonlandırmasını da isteyen Sadr, "Mezhep, ırk ve hizipçilik üstü hükümet koalisyonu kurulmasına hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

IRAK'IN SINIR ÖTESİNDEN YÖNETİLMESİNE İZİN VEREMEYİZ

Sadr, daha önce yaptığı açıklamada, "Irak'ın ne doğu ne batı ne kuzey ne de güneyden, sınır ötesinden yönetilmesine izin vermeyiz." görüşüne yer vermişti.

Açıklamasında, ülkenin ulusalcı Iraklılar ve hizipçilik üstü koalisyonlarla yönetileceğini belirtmişti.

İran'a karşı mesafeli ve zaman zaman eleştirel tavırlarıyla bilinen Sadr'ın bu açıklaması, ülke üzerindeki nüfuzu ve hükümet kurma çalışmalarına yönelik baskısı yüzünden İran'a karşı yapıldığı şeklinde yorumlanmıştı.

İran'ın Sadr'a, kendisine yakın Şii gruplarla koalisyon kurma baskısı uyguladığı ifade ediliyor. Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, şaibe ve düşük katılım damga vurmuştu.

Ülkede seçimlerin yapıldığı tarihten bu yana henüz hükümet kurulamadı.