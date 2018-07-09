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felaketinde ölü sayısı 64’e yükseldi

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Giriş Tarihi: 9.7.2018
Sel felaketinde ölü sayısı 64’e yükseldi
'da, şiddetli yağışların yol açtığı ve toprak kayması felaketinde bilanço artıyor. Ülkede yaşanan felakette 64 kişinin hayatını kaybettiği milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlere kurulan setler yıkılırken çok sayıda insan evlerinin çatılarında mahsur kaldı. Felaket nedeniyle 44 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Başbakanlık ofisinde bir acil durum yönetimi merkezi kuran hükümet, batı bölgelerine ordu, polis ve itfaiyeden 54 bin görevli sevk etti.
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Sel felaketinde ölü sayısı 64’e yükseldi
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