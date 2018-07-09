Sel felaketinde ölü sayısı 64’e yükseldi

Japonya
'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel
ve toprak kayması felaketinde bilanço artıyor. Ülkede yaşanan felakette 64 kişinin hayatını kaybettiği milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlere kurulan setler yıkılırken çok sayıda insan evlerinin çatılarında mahsur kaldı. Felaket nedeniyle 44 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Başbakanlık ofisinde bir acil durum yönetimi merkezi kuran hükümet, batı bölgelerine ordu, polis ve itfaiyeden 54 bin görevli sevk etti.