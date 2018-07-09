Ünlü Türk cerrah Öz, Suriye’de

ABD'de
yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz
, Suriye
'nin Azez bölgesindeki bazı çocukları muayene etti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD
) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Öz, Gaziantep
'teki temaslarının ardından AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Doç. Dr. Halit Yerebakan ile Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek, Suriye'ye gitti. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Azez bölgesine geçen Öz, burada Türkiye'nin destekleriyle oluşturulan hastane ve okulları gezerek bazı çocukları muayene etti. Genç nüfusunun fazla olduğunu vurgulayan Öz, "Suriye'ye yardım etmezsek bunun cezasını hep birlikte yiyeceğiz. Bu çocuklar belki ileride avukat, doktor olacak veya bizim istemediğimiz sonuçlara gelecek. O yüzden yardımcı olmamız şart. Buradaki çocuklar için tek kurtuluş Türkiye" dedi.
Mehmet Öz, Suriye'nin Azez bölgesinde bazı çocukları muayene etti. Öz, kalbinde delik olduğunu öğrendiği Zeynep'in (12) Türkiye'de ameliyat edilmesine katkı sunabileceğini belirtti.