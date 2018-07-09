YPG Menbiç’te hendeklere gömülecek

Türkiye
ile ABD arasında varılan uzlaşmaya göre, terör örgütü PKK
'nın Suriye uzantısı PYD
/YPG
'nin 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmeye başlaması gerekiyordu. Ancak bölgeden gelen fotoğraflar bu çekilmenin henüz gerçekleşmediğini gösterdi. Menbiç çevresinde ABD ile koordineli ancak bağımsız olarak devriye faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konuyu yakından takip ediyor. ABD tarafı, YPG'nin çekilmeye başladığını bildirse de PYD/YPG'li teröristler Menbiç'in dört bir yanına derin hendekler kazıp başlarında nöbet tutmaya devam ediyor. Teröristler, kum torbaları ve akordeon engellerle güçlendirilmiş karargahlardan ayrılmıyor. Bölgedeki son durumu değerlendiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Öğretim Üyesi ve SETA Araştırmacısı Murat Aslan, "Menbiç'de iki büyük devlet ABD ve Türkiye anlaşmaya vardı. PYD/YPG'li teröristlerin Menbiç'den çekilmemesi gibi bir lüksü söz konusu olamaz. Şimdilik sadece bir 'tiyatro' sergiliyorlar. Zamanı geldiğinde Fırat'ın doğusuna çekilecekler" derken, Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman da, "PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde bir planı vardı. Türkiye Afrin'i özgürleştirerek bu planı bozdu. Teröristlerin artık Fırat'ın batısında kalmasına dayanak oluşturacak hiçbir şey yok. Kimse bölgede bu teröristleri istemiyor" diye konuştu.
ABD, YPG'nin çekilmeye başladığını bildirse de PYD/ YPG'li teröristler Menbiç'te nöbet tutmaya devam ediyor. 'HALKA RAHAT VERMİYORLAR'
SURIYE'DE terör örgütü YPG/ PKK'nın topraklarını işgal ettiği Menbiçliler, vatanlarının teröristlerden temizlenmesi için Türkiye'nin müdahale etmesini talep ediyor. Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın toprakları işgal etmesi sonucu Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Menbiç sakini Um Abdullah
, "Onlar (YPG/PKK/) halka rahat vermiyor. Çocuklarımıza, kızlarımıza baskı yapıyor" diye konuştu. Um Abdullah, "Menbiç'te özgürce yaşamak için talebimiz, Türkiye'nin vatanımızı teröristlerden temizlemesi" dedi. Bir diğer Menbiç sakini Ahmed Muhammed Horan ise "TSK'nın Müebiç'i teröristlerden temizlemesini temenni ediyoruz" yorumunda bulundu.