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'de 200 milyon yıllık dev i bulundu

Doğa Ekolojisi ve Evrimi dergisine göre, 'de araştırma yapan arkeologlar 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen dev bir r i keşfetti. Arkeologlar, dinazorların bilinen tarihini değiştireceğine inandıkları fosil için "Bu keşif dinazorların tahmin edilen yıllardan daha önce var olduklarına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunuyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 21:35
Arjantin'de 200 milyon yıllık dev fosili bulundu

'de en az 200 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev r i bulundu.

YÜKSEKLİĞİ 4 METRE

"Ingentia prima" adı verilen otçul bir dinozor türüne ait olduğu belirtilen fosilin yüksekliğinin 4 metre, uzunluğunun ise 10 metre olduğu bildirildi.

180 MİLYON YIL ÖNCE VAR SANILIYORDU

Araştırmaya katılan Arjantin San Juan Ulusal Üniversitesi'nden Cecilia Apaldetti, "Bilim insanları şu ana kadar ların 180 milyon yıl önce dünyada yaşamakta olduğuna inanıyordu ancak bu keşif dinazorların tahmin edilen yıllardan daha önce var olduklarına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

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Fosili bulunan türün, uzun boyunları ve kuyrukları olan "Brachiosaurus" ve "Diplodocus" gibi devasa dinozorların atası olduğu düşünülüyor.

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Arjantin'de 200 milyon yıllık dev fosili bulundu
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