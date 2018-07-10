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Çipras’tan, Erdoğan'ın yemin törenine katılan Bakoyannis’e tepki

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis’e tepki gösterdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 11:01
Çipras’tan, Erdoğan'ın yemin törenine katılan Bakoyannis’e tepki

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis'e tepki gösterdi.

YUNAN HÜKÜMETİNE DANIŞMADAN...

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis'e "Yunan hükümetine danışmadan katılması kabul edilmezdir" dedi.

Selanik'te açıklamalarda bulunan Yunan Başbakan, "2 Yunan subay tarafından nedensiz ve aleyhlerinde herhangi bir suçlama yöneltilemeden 4 aydır hapiste tutuklu kaldıkları bir anda, ana muhalefet partisinin bazı yetkililerinin, Erdoğan'ın yemin törenine üstelik Yunan hükümetine danışmadan katılmaları kabul edilmezdir" açıklamasında bulundu.

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Çipras’tan, Erdoğan'ın yemin törenine katılan Bakoyannis’e tepki
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