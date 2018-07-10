Haberler Dünya Haberleri Dört çocuk daha mağaradan çıkarıldı

Dört çocuk daha mağaradan çıkarıldı Tayland’da mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma operasyonu sürüyor. Önceki gün 4 çocuğu çıkaran ekipler, dün de 4 çocuğu daha kurtarmayı başardı. Kalan bir antrenör ve 4 çocuk sırayla çıkarılacak