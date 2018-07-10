Dört çocuk daha mağaradan çıkarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma operasyonu dün de devam etti. 12 çocuk ve bir antrenörün bulunduğu mağaradan önceki gün 4 çocuk kurtarılmış, suların yükselme endişesi nedeniyle operasyona ara verilmişti. Operasyonun ikinci safhasında mağaradan dört çocuğun daha kurtarıldığını açıklayan yetkililer, "Toplam sekiz çocuk kurtarıldı ve bugün için operasyon bitti" dedi. 90 DALGIÇ KATILDI
Yerel saatle 11.00'de başlatılan operasyonda dalgıçların, yolu ve mağara içindeki koşulları iyi bildiklerini belirten yetkililer, önceki gün kurtarılan 4 çocuğun hastanede kontrollerden geçirildiğini ve durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Ailelerin, kurtarılan çocuklarıyla fiziksel temasına ise enfeksiyon riski nedeniyle izin verilmiyor. Operasyonun başındaki bir yetkili, hava durumu
nun, kalan grubun fiziksel hazırlıklarının ve mağara içindeki su seviyesinin çalışmanın seyrini etkileyecek faktörler olduğunu dile getirdi. Çocukları kurtarma operasyonuna 40'ı Taylandlı 50'si yabancı 90 dalgıç katılıyor. Tayland'da cunta yönetiminin lideri Başbakan Prayut Çan-oça
da dün bölgeyi ziyaret etti. 13 kişinin çıkarılmasının kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceği açıklanmıştı. Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından mahsur kalmıştı. Kayıp grup, 9 gün süren arama çalışmalarıyla bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.
MUSK'TAN ÇOCUKLAR İÇİN&NBSP; KURTARMA DENİZALTISI
SPACEX ve Tesla
'nın CEO'su Elon Musk
ve ekibi, mağarada mahsur kalan çocukları kurtarabilmek için 'denizaltı tüpü' tasarladı. Sosyal medya üzerinden tüpün test dalışlarını paylaşan Musk'ın, projenin tamamlanması halinde kalan 4 çocuğu kurtarmak üzere denizaltı tüpünü Tayland'a göndermesi bekleniyor. Elon Musk'ın şirketinden bir ekip Tayland'a giderek kurtarma çalışmalarında görev almıştı.