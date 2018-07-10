Dünyanın da şampiyonu Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni ve ardından Külliye
'de gerçekleştirilen yüksek katılımlı etkinlikler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim sistemi değişikliğine gitmesi, törene katılımın yoğunluğu ve Erdoğan'ın yeni dönem
deki politikaları, analistler ve uzmanlar tarafından da yorumlandı. Fransa merkezli haber ajansı AFP, Erdoğan'ın kişisel ve siyasi yaşamını özetlediği derlemesinde "Erdoğan, resmen seküler ve büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'de dini baskıları kaldırdı, 'çılgın projeler' ile dev bir altyapı programı uyguladı ve daha iddialı bir dış politika izledi" ifadelerini kullandı. AFP, abonelerine Erdoğan'ın siyasi kariyerinde 6'sı genel seçim, üçü referandum, üçü yerel seçim ve ikisi cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 14 sandıktan galip çıktığını da hatırlatarak "eğer küresel çapta bir seçim zaferi şampiyonası düzenlenseydi, Erdoğan kendisi ağırsıklet şampiyonu gibi görürdü" yorumunu yaparak Başkan Erdoğan'ın AK Parti
ile katıldığı her seçimden büyük zaferlerle çıkmasına gönderme yaptı. YOĞUN KATILIM
Dünyanın dört bir yanında takip edilen prestijli haber kanallarından Al Jazeera
, Külliye'deki törene Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Katar Emiri Tamim bin Hamad el Sani ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun yanı sıra birçok hükümet liderinin de aralarında bulunduğu yoğun katılımı öne çıkardı. Al Jazeera, yeni sistemde ekonomi ve dış politika meselelerine özellikle önem verileceği yorumunu da yayımladı. İLK İŞ EKONOMİ
İran'dan
PressTv Erdoğan'ın yemin töreninden sonra kabineyi ilan edeceğini ve bakanların ilk kabine toplantısını cuma günü gerçekleştireceğini belirtti. Reuters, Erdoğan'ın ilk kabinesinin ekonomideki yapısal sorunları hedef alacağını vurguladı. YENI DÖNEM
Rusya'dan Sputniknews, Erdoğan'ın "Yeni Dönem" ifadelerini başlığa taşıdığı yazısında, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adayı olarak yüzde 52, partisi AK Parti'nin ise Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyon yaparak yüzde 53'lük oy oranına ulaştığını aktardı.