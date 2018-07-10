Esad’dan 6 ayda 2.900 varil bombası

SURIYE İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşar Esad
rejiminin ülkenin farklı bölgelerdeki sivil yerleşimlere bu yılın ilk 6 ayında düzenlediği saldırılarda 2 bin 908 defa varil bombası kullandığını açıkladı. Raporda, varil bombası yüzünden 44'ü çocuk, 52'si kadın toplam 169 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Öte yandan Suriye
'nin güneybatısında yer alan Dera ilindeki askeri muhaliflerin Rusya ile geçen hafta vardığı ateşkes anlaşmasının ardından Esad rejimi ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınırı hattının büyük bir kısmını ele geçirdi.