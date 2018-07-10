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'den ile siyasi temasın kesilmesinde "kararlılık" açıklaması

Kurtuluş Örgütü () Yürütme Kurulu Üyesi Azzam el-Ahmed, yönetimiyle siyasi teması kesme konusundaki tutumlarını sürdüreceklerini söyledi. Filistin yönetimi, ABD Başkanı 'ın Aralık 2017'deki kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD ile herhangi bir diyalogda bulunmayacaklarını belirtmişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 22:38 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 22:39
FKÖ'den ABD ile siyasi temasın kesilmesinde kararlılık açıklaması

resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed ile Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad 'nin başkenti Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede Ahmed, Filistin yönetiminin, ile siyasi teması kesme konusundaki tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

"BM KARARLARINA BAĞLIYIZ"

İşgalin sona ermesi ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması için Birleşmiş Milletler () kararlarına bağlı olduklarını vurgulayan Ahmed, Filistin halkının vatan topraklarındaki direnişini güçlendirmek ve ABD-İsrail planlarını boşa çıkarmak için yerel, bölgesel ve uluslararası alanlarda faaliyetlerini sürdürdüklerine işaret etti.

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Öte yandan Suriye'ye gönderilen FKÖ heyetinde bulunan FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyetin Suriye rejiminden yetkililer ve Filistinli grupların temsilcileriyle görüşeceğini söyledi.

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Ebu Yusuf, ziyaret kapsamında genel olarak Filistinli lerin durumu, özel olarak ise Yermuk 'ndaki şartların görüşüleceğini aktardı.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Azzam el-Ahmed başkanlığında bir heyet dün Filistinli mülteciler konusunu görüşmek üzere Suriye'ye gönderilmişti.

Filistin yönetimi, ABD Başkanı 'ın Aralık 2017'deki kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD ile herhangi bir diyalogda bulunmayacaklarını belirtmişti.

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FKÖ'den ABD ile siyasi temasın kesilmesinde "kararlılık" açıklaması
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