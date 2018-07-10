Justin Bieber nişanlandı

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Kanadalı şarkıcı JustinBieber, biraydır birlikteolduğu manken sevgilisi Hailey Baldwinile Bahamalar'da nişanlandı. Olayın sosyalmedyadaki bazı hesaplarda dile getirilmesininardından Baldwin'in oyuncu olanbabası Stephen Baldwin ve Bieber'ın babasıJeremy Bieber haberi doğruladı. Twitter'dapaylaşılan bir fotoğrafta 21 yaşındakiBaldwin sol parmağındaki büyük elmasbir yüzükle dikkat çekerken, 24 yaşındakiBieber'in bir restoranda evlenme teklifindebulunduğu ve bu anlarda restoran sahiplerindencep telefonlarını kullanmamasınıistediği belirtiliyor.