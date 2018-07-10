Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Justin Bieber nişanlandı

nişanlandı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Justin Bieber nişanlandı
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, bir aydır birlikte olduğu manken sevgilisi Hailey Baldwin ile Bahamalar'da nişanlandı. Olayın sosyal medyadaki bazı hesaplarda dile getirilmesinin ardından Baldwin'in oyuncu olan babası Stephen Baldwin ve Bieber'ın babası Jeremy Bieber haberi doğruladı. Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta 21 yaşındaki Baldwin sol parmağındaki büyük elmas bir yüzükle dikkat çekerken, 24 yaşındaki Bieber'in bir restoranda evlenme teklifinde bulunduğu ve bu anlarda restoran sahiplerinden cep telefonlarını kullanmamasını istediği belirtiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Justin Bieber nişanlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN