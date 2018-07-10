Justin Bieber nişanlandı

Kanadalı şarkıcı Justin
Bieber, bir
aydır birlikte
olduğu manken sevgilisi Hailey Baldwin
ile Bahamalar'da nişanlandı. Olayın sosyal
medyadaki bazı hesaplarda dile getirilmesinin
ardından Baldwin'in oyuncu olan
babası Stephen Baldwin ve Bieber'ın babası
Jeremy Bieber haberi doğruladı. Twitter'da
paylaşılan bir fotoğrafta 21 yaşındaki
Baldwin sol parmağındaki büyük elmas
bir yüzükle dikkat çekerken, 24 yaşındaki
Bieber'in bir restoranda evlenme teklifinde
bulunduğu ve bu anlarda restoran sahiplerinden
cep telefonlarını kullanmamasını
istediği belirtiliyor.