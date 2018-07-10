Ölümsüz aşkın fotoğrafı

İtalya
'nın başkenti Roma yakınlarındaki Gaeta kentinde çekilen bir fotoğraf ölümsüz aşkın var olabileceğini kanıtladı. Çerçevelettiği karısının fotoğrafıyla her sabah deniz kenarında oturan yaşlı adam, yedi yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiği eşini özlemle anıyor. Yakınlardaki küçük bir plajda ilk aşkı olan eşi ve üç çocuğuyla birlikte çok güzel zamanlar geçiren adam, karısı öldüğü günden bu yana o plajı seyrediyor. Sanki eşi yanındaymış gibi yaşadıkları eski günleri yad eden adamın bu görüntüsü görenleri şaşırtırken bu hüzünlü aşk hikayesi herkesi duygulandırıyor.
Her gün aynı yerde oturan yaşlı adam, bölgede restoran işletmecisi olan Giorgio Moffa'un dikkatini çekti. Adamın hüzünlü hikâyesini dinleyen Moffa, karısına büyük bir aşkla bağlı bu adamı herkesin tanımasını istedi. Moffa, yaşlı adamın fotoğrafını çekerek sosyal medya
hesabından paylaştı.
Fotoğrafı beğenen kullanıcılardan biri "Bu fotoğraf hayatın sembolüdür" şeklinde yorumda bulundu. Başka bir kullanıcı ise "Gerçek bir aşk bulunduğunda ve sonsuza kadar sürdüğünde" diyerek etkilendiğini dile getirdi. Ülke dışına da yayılan fotoğraf kısa sürede 5 binden fazla beğeni alırken 2 bin 500 kez paylaşıldı.