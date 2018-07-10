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dalgası ’yi kuruttu

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Giriş Tarihi: 10.7.2018
Sıcak hava dalgası İngiltere’yi kuruttu
'de etkisini gösteren dalgası ve yağışsız geçen günler nedeniyle kimi bölgelerde sıcaklık rekorları kırılırken, yetkililer su sıkıntısı uyarılarında bulundu. İngiltere tarihinin en kurak yazının 1995'te 64.7 milimetrelik yağış ortalamasıyla geçtiğini hatırlatan meteorologlar, bu yıl haziran sonuna dek ülkede 35.4 milimetrelik bir yağış ortalamasında kalındığını aktardı. Su dağıtım firması yetkilileri, yağışsız geçen günler nedeniyle göl ve akarsu gibi su kaynaklarında kritik sevilelerin görüldüğünü, müşterilerine su tasarrufu yapmaları çağrısında bulunduklarını açıkladı.
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Sıcak hava dalgası İngiltere’yi kuruttu
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