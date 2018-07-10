Son Dakika: Tayland'da mahsur kalan çocuklar

Dünyanın gözünü kırpmadan takip ettiği Tayland'daki Tham Luang Mağarası'ndan göz yaşartan haberler gelmeye devam ediyor. 12 çocuk kurtarıldı, içeride sadece antrenör kaldı.

Bu sabah Türkiye saatiyle 06.08'de yeniden mağaraya giren 19 dalgıç, içerideki çocukları kurtardı.

BU SABAH OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Reuters haber ajansı, çocuklardan birinin kurtarıldığını saat 12.10'da 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. 20 dakika sonra ise bir başka çocuk gün ışığını gördü. Üçüncü çocuğun dışarı çıkarılması ise bir saat sonra gerçekleşti.

Çocukların aileleri, mağara önünde içeriden gelecek haberleri bekliyor. Taylandlı yetkililer, bu sabah yaptıkları açıklamada daha önce kurtarılan sekiz çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. İlk operasyonda dışarı çıkarılan dört çocuğun aileleri, hastanede cam bölmenin ardından evlatlarını gördü. Çocuklar ayağa kalkıp yürüyebiliyor.

İKİ ÇOCUKTA ENFEKSİYON ŞÜPHESİ VAR

İki çocukta enfeksiyon şüphesi var ve tüm kurbanlar bir hafta hastanede gözetim altında tutulacak. 23 Haziran'da girdikleri mağarada kaybolan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri, dokuz gün sonra İngiliz dalgıçlar tarafından bulunmuştu.

Yaklaşık bir hafta boyunca çocukların nasıl dışarı çıkarılacağı tartışıldı ve ekipler Pazar günü operasyona girişti.

ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN...

Yaklaşık beş kilometre içeride sıkışıp kalan çocuklar, su dolu iki ayrı bölgeden geçmek zorunda. Her bir çocuğun yanında iki dalgıç ilerlerken, çocuğa ait oksijen tüpünü öndeki dalgıç taşıyor.