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Trump askerlerini Avrupa’dan çekebilir

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Trump askerlerini Avrupa’dan çekebilir
İngıliz Telagraph gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Ukrayna'dan çekebileceği ve ortak tatbikatlarına katılmamakla tehdit edebileceği iddia edildi. Bu hafta NATO zirvesine katılacak üst düzey bir kaynağa dayandırılan iddiada, ve diğer Avrupa ülkelerinin NATO'daki askeri harcamalarını artırmamaları halinde Trump'ın Avrupa'daki ABD askerlerini çekebileceği öne sürüldü. 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelecek olan Trump ve Rus lider 'in, Avrupa'nın "güvenlik düzenlemesinin yeniden çizilmesi" konusunda görüşmelere başlayacağından endişe duyulduğu dile getirildi.
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Trump askerlerini Avrupa’dan çekebilir
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