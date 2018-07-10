Trump askerlerini Avrupa’dan çekebilir

İngıliz Telagraph gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Ukrayna'dan çekebileceği ve ortak NATO
tatbikatlarına katılmamakla tehdit edebileceği iddia edildi. Bu hafta NATO zirvesine katılacak üst düzey bir kaynağa dayandırılan iddiada, İngiltere
ve diğer Avrupa ülkelerinin NATO'daki askeri harcamalarını artırmamaları halinde Trump'ın Avrupa'daki ABD askerlerini çekebileceği öne sürüldü. 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelecek olan Trump ve Rus lider Vladimir Putin
'in, Avrupa'nın "güvenlik düzenlemesinin yeniden çizilmesi" konusunda görüşmelere başlayacağından endişe duyulduğu dile getirildi.