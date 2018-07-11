Güney Kore’den Erdoğan’a tebrik

Güney Kore
Merkez Camisi İmamı ve Kore Müslüman Federasyonu (KMF) baş imamı Abdurrahman Lee Ju-Hwa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Türkiye
'nin ilk başkanı olduğu için mutlu olduklarını söyledi. Lee, Türkiye'nin İslam dünyası açısından önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'yi kendimize yakın hissediyoruz. Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı seçilmesi bizi de sevindirmiştir. İnanıyoruz ki Sayın Başkan'ın şahsında Türkiye, İslam dünyasının sesi olmaya devam edecektir. Kendilerini tebrik eder, Allah'tan muvaffakiyetler dileriz" ifadelerini kullandı.