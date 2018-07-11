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'in 'de "yanan " taşıyan bir grup liye düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazzenin güneyinde "yanan uçurtma" havalandıran bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenledi. Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun bu son saldırısı, aynı eleştirileri bir kez daha gündeme taşıdı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 16:47
İsrail'den Gazze'ye roket saldırısı

Roketli saldırının ardından tarafından söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmazken 'deki Sağlık Bakanlığı da olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

"YANAN UÇURTMA"

İsrail basınında, li göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan " ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.

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ORANTISIZ GÜÇ ÖRNEĞİ

Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kez daha bu eleştirileri gündeme getirdi.

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İsrail'den Gazze'ye roket saldırısı
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