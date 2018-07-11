İsrail'den Gazze'ye roket saldırısı

Roketli saldırının ardından İsrail tarafından söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmazken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

"YANAN UÇURTMA"

İsrail basınında, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.

ORANTISIZ GÜÇ ÖRNEĞİ

Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kez daha bu eleştirileri gündeme getirdi.